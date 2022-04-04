Emiliano López Coronado rompió el silencio sobre la relación con su padre.

Aunque durante años mantuvieron una relación cordial, hace unos meses Charly López habló pestes de su exesposa y madre de su hijo Ingrid Coronado, a raíz de una disputa por la repartición de la casa que compraron cuando estuvieron casados.

Chary destapó, además, el distanciamiento que mantiene con su hijo Emiliano y la culpó de ello. Pero, ¿qué dice Emiliano al respecto?, estas son sus declaraciones.

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Ahorita ha estado un poquito distante, pero solamente puedo desearle lo mejor en los proyectos que tenga pendiente. Eso es algo muy personal de ellos, yo no me meto en temas que ellos tengan entre su relación. Él tiempo lo dirá

Respecto a la información publicada en un libro donde se señala que Charly tiene amistad con capos de la mafia, comentó:

Pues, la verdad, no estoy enterado de ninguno de esos temas y pues yo prefiero mantener cerrada la boca de cosas que no sé

Emiliano reveló que siente una gran admiración por su madre

Eso sí, Emiliano no oculta el amor, respeto y admiración que siente por su mamá, Ingrid Coronado y habló de su estado de salud.

Pues ella sigue siendo la mujer increíble que ha sido desde que tengo memoria y ha sido la mujer más fuerte que he conocido. Entonces, estoy muy orgulloso de que ella sea mi mamá

Yo estoy maravilloso, como pueden ver, estoy entero y eso solo se lo puedo agradecer a Dios y al cuidado que uno tiene en su vida. Cualquier que la pueda pasar, la puede armar, solamente es hacer lo que cualquiera tiene que hacer, que es cuidarse, alimentarse bien y hacer ejercicio

Emiliano asistió a una fiesta realizada a propósito de la entrega del Grammy Americano, en la Ciudad de México, pues busca nuevos proyectos y colaboraciones laborales.

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