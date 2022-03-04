Lolita Cortés se declara abiertamente bisexual.
Lolita Cortés reveló que durante mucho tiempo tuvo una relación en secreto de la que nunca habló con nadie ante las cámaras.
Lolita Cortés se declara abiertamente bisexual, la actriz aborda el tema y comparte la etapa en la que sostuvo una relación con otra mujer, lo que le costó que su madre y su hermana se distanciaran de ella.
Yo después de mi separación, años después, en mi adolescencia decía: ‘Soy, no soy, ¿Qué hago?’ No quería decirle a nadie. Mi educación era súper católica y un tanto represiva, entonces, ya cuando viene mi separación, ya empiezo a buscarme, de necesito yo buscarme
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Entonces, empiezo a vivir todo eso y tuve una relación y dije: ‘Sí, claro que sí', mi madre se separó de mí, mi hermana igual, pasamos dos años terribles mis hijos y yo, porque me los llevé, obviamente, dije: ‘No, no, ellos me tienen que conocer’ y después siguió la vida
Lolita Cortés revela que tras la muerte de su madre ella se sintió más tranquila, ya que nunca le quiso dar esa noticia.
A raíz de que mi madre se fue, me sentí un poco más liberada, porque jamás habría querido dañarla con una noticia, haciéndolo público porque ella lo sabía, o si lo sabía, jamás lo quiso volver a decir
Mi hermana lo entiende perfectamente y yo, ahora que lo dije, mis hijos lo saben, yo lo sé. Si mis hijos lo saben, si mi familia lo sabe, perdón, ya mi madre ya no está conmigo
Lolita Cortés revela que tuvo una relación en secreto
Debido a las circunstancias, Lolita Cortés vivió esta relación casi en secreto, solo sus muy allegados lo sabían.
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Fue muy represivo, fue en silencio, fue con los amigos; en muchas entrevistas, incluso me decían: '¿Qué opinas de la sexualidad de la mujer’ porque me acompañaba ella, y yo trataba de darle la vuelta sin poder hablar de lo feliz que estaba