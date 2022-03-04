Lolita Cortés se declara abiertamente bisexual, la actriz aborda el tema y comparte la etapa en la que sostuvo una relación con otra mujer, lo que le costó que su madre y su hermana se distanciaran de ella.

Yo después de mi separación, años después, en mi adolescencia decía: ‘Soy, no soy, ¿Qué hago?’ No quería decirle a nadie. Mi educación era súper católica y un tanto represiva, entonces, ya cuando viene mi separación, ya empiezo a buscarme, de necesito yo buscarme

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Entonces, empiezo a vivir todo eso y tuve una relación y dije: ‘Sí, claro que sí', mi madre se separó de mí, mi hermana igual, pasamos dos años terribles mis hijos y yo, porque me los llevé, obviamente, dije: ‘No, no, ellos me tienen que conocer’ y después siguió la vida

Lolita Cortés revela que tras la muerte de su madre ella se sintió más tranquila, ya que nunca le quiso dar esa noticia.

A raíz de que mi madre se fue, me sentí un poco más liberada, porque jamás habría querido dañarla con una noticia, haciéndolo público porque ella lo sabía, o si lo sabía, jamás lo quiso volver a decir

Mi hermana lo entiende perfectamente y yo, ahora que lo dije, mis hijos lo saben, yo lo sé. Si mis hijos lo saben, si mi familia lo sabe, perdón, ya mi madre ya no está conmigo

Lolita Cortés revela que tuvo una relación en secreto

Debido a las circunstancias, Lolita Cortés vivió esta relación casi en secreto, solo sus muy allegados lo sabían.

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