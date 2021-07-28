Empleada de sex shop frustra robo con juguete sexual. (VIDEO)

En Novokuznetsk, Rusia, la encargada de una sex shop se hizo viral en las redes sociales, luego de que evitó que un ladrón cometiera un robo en el establecimiento. Lo peculiar es que la joven optó por ahuyentarlo con un juguete sexual, hecho que quedó grabado.

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A través de las redes sociales circula el video de las cámaras de vigilancia que captaron el momento en que la joven se encontraba en la sex shop; en dichas imágenes, se puede apreciar como un hombre entra al local y la amenaza con un arma blanca.

De acuerdo con los medios de Rusia, se reportó que la encargada tardó más tiempo de lo normal en cerrar la sex shop y estaba ocupada ordenando unos papeles, cuando el ladrón la sorprendió.

Joven usa juguete sexual para evitar robo

En dicho clip se observa que la empleada está en el mostrador de la sex shop, cuando entra el ladrón y saca un arma blanca para robarla.

Uno intenta atracar en un sex shop 🤣🤣🤣🤣🤣 #Russia

Y claro se lleva lo suyo con una de las armas de destrucción masiva. pic.twitter.com/FutG8YYIJ8 — pinov-Rusia (@juancarlospinov) July 26, 2021

El asaltante amenaza a la mujer para que le entregue el dinero del establecimiento, por lo que ella se acerca a la caja y simula abrir el cajón.

Posteriormente, y sin pensarlo ni un segundo, la empleada toma un juguete sexual que estaba en el mostrador y que, lo utiliza para golpear la cabeza del sujeto; sin embargo, el ladrón no se lo esperaba y quedó completamente sorprendido por lo que decidió huir.

La mujer decidió perseguirlo hasta la salida de la sex shop sin soltar el juguete sexual que le sirvió como arma de defensa personal.

Por otra parte, los comentarios de este video revelan que la empleada tenía a mano un consolador largo, mismo que utilizó para defenderse.

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Esta no es la primera empleada que se defiende con un juguete sexual, ya que, en marzo pasado, una empleada de otra sex shop en Rusia usó un dildo para correr a un hombre que se masturbaba en el lugar.

