Así le dieron el último adiós al entrañable Enrique Rocha. (VIDEO)

Todo lo que ha sucedido con la muerte del primer actor Enrique Rocha.

El inesperado fallecimiento del actor Enrique Rocha, debido a causas que aún no se han dado a conocer, tocó el corazón de sus compañeros y amigos del medio del espectáculo, por lo que esta mañana Lety Calderón asistió a la agencia funeraria a darle el último adiós.

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Era un hombre imponente. Era una persona extremadamente culta, yo creo que pocas personas como él, es la única persona que conozco con esa cultura y con ese sentido del humor; ojalá más hombres aprendan porque yo siempre he dicho que la cultura y la educación, matan carita. Para mí fue un amor... Las grabaciones eran gozosas

Juan Soler, quien también asistió a despedir a su amigo, se mostró sorprendido por su repentina partida.

Lo recuerdo con muchísimo cariño, es una persona a quien siempre admiré muchísimo. Tuve la oportunidad de trabajar con él y tuve la oportunidad, también, de contarlo como buen amigo y compañero de lectura. Este miércoles íbamos a comer juntos, teníamos una relación muy cercana y sí me afectó mucho. Estaba perfecto de salud, perfecto, él me habló la semana pasada; la muerte del justo, es la muerte que él decía y es dejarnos a nosotros el gran recuerdo, grandes enseñanzas, un caballero en todo el sentido de la palabra

La gran carrera del actor

Enrique Rocha será recordado por su extraordinario trabajo actoral de casi seis décadas en el teatro, el cine, la televisión y el ámbito publicitario.

Fue por antonomasia, el villano de telenovela mexicanas cuya difusión alcanzó a toda Latinoamérica, entre estas, Amores verdaderos, Corazón salvaje, Yo compro esa mujer, El privilegio de amar, Las vías del amor, Rebelde; su última participación fue en Me declaró culpable en 2018.

Nacido en Silao, Guanajuato, estudió arquitectura en la UNAM donde el teatro universitario le dio un giro a su vocación.

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