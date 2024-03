Así Ernesto Cázares salvó la vida de su padre en batalla contra la leucemia

En un giro inesperado del destino, Ernesto Cázares, conocido por su destreza en la arena de Exatlón México, se ha revelado como un héroe fuera de ellas al convertirse en el donador de médula ósea para su propio padre, quien lucha contra la leucemia desde hace seis meses.

¿Ernesto Cázares salvó la vida a su padre?

En una entrevista, el joven deportista compartió los detalles de este acto de amor filial que cambió el curso de sus vidas: “Hemos pasado momentos muy retadores y delicados como familia, pero siempre estamos con toda la actitud y muy positivos”, expresó Cázares, quien también agregó: “Mi papá tiene leucemia. Hace poco le hicieron un trasplante de médula, y yo fui su donador.”

Te puede interesar: Exatlón México: ¿Cómo fue la experiencia de Ernesto Cázares?

La decisión de Ernesto no fue solo un acto de altruismo, sino también una muestra de valor y coraje, pues detalló que de los tres hermanos que son, a él le tocó ser el donador: “Nos hicieron un estudio para determinar quién era apto para la donación”, reveló. A pesar de los riesgos asociados con la donación de médula ósea, Ernesto expresó que se mantuvo firme en su determinación de ayudar a su padre en su batalla contra la enfermedad.

También te puede interesar: Exatlón México: Ernesto Cázares muestra una cara diferente y regaña a sus compañeros

Sin embargo, el camino hacia la recuperación no ha estado exento de obstáculos. En este sentido, el exparticipante de Exatlón México también compartió la incertidumbre que enfrenta su familia mientras esperan que el cuerpo de su padre acepte el trasplante.

Mi papá lleva seis meses de quimioterapias y como avanzó el proceso de la leucemia le dieron esta opción del trasplante de médula para seguir adelante. Ahorita estamos en espera de que su cuerpo acepte el trasplante, porque existe el riesgo de que lo rechace.

Por último, Cázares señalo que se encuentra motivado para los nuevos retos que están por venir: “Anímicamente me siento muy bien. Me emociona saber que mi papá me podrá ver en MasterChef Celebrity. Siempre me apoya en todos mis proyectos y este no será la excepción”, cerró para TV Notas.

Te puede interesar: Exatlón: Ernesto Cázares reaparece con la mejor noticia