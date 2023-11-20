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FOTOS | Ernesto Cázares, ¡el campeón que fue el primer eliminado!

Lamentablemente, Ernesto Cázares fue el primer eliminado de esta temporada, ¡pero nadie le quitará que tiene el primer trofeo del reality! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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