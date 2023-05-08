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FOTOS | Así se ganaron un viaje y más premios en Escape Perfecto.

Roberto y Alejandro nos visitaron en Escape Perfecto y, además de robarse el corazón de Carlitos Espejel, salieron con un viaje y miles de pesos en premios.

Por: Daniel Menes

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