¿Quién es el segundo nominado en La Granja VIP, tras perder El Duelo?

Ha llegado el segundo martes de El Duelo y esta noche tenemos al segundo nominado de la semana en La Granja VIP. A continuación te contamos en qué consiste esta dinámica, la cual cambia por completo la atmósfera y ánimos entre los granjeros. En este reality show, las emociones no paran y todo puede agitarse de la noche a la mañana.

¿Qué es El Duelo en La Granja VIP?

El Duelo es la dinámica mediante la cual conocemos al segundo nominado de la semana. El Capataz elige a un granjero y un peón, quienes se enfrentan en una competencia inédita que puede ser de habilidad o azar. La persona que pierde la competencia, inmediatamente se convierte en el nominado.

Por ejemplo: en la primera semana de La Granja VIP, Alfredo Adame y El Patrón se enfrentaron. Alberto del Río ganó El Duelo, por lo que el “Golden Boy” quedó nominado (y el viernes fue salvado por Eleazar Gómez).

En esta segunda semana, Sergio Mayer Mori tiene de nuevo la oportunidad de elegir quiénes participan en El Duelo.

¿Cuándo es El Duelo de La Granja VIP?

El Duelo tiene lugar cada martes, en el Programa En Vivo de La Granja VIP. Puedes seguirlo de 9:00 P.M. a 10:30 P.M., por la señal de Azteca UNO, en el sitio web oficial y en la app de Azteca En Vivo.

¿Quién quedará nominado tras El Duelo de la segunda semana?

Esta noche de martes tendremos la respuesta. Sergio Mayer Mori ha dado algunos indicios de que en El Duelo le gustaría enfrentar a dos mujeres o a un hombre con una mujer. Incluso ha mencionado que está considerando nombres como Lis Vega y Manola Díez, pero nada es seguro aún.

Sin embargo, el nombre de los granjeros que se debatirán en El Duelo solo lo conoceremos hasta que Adal Ramones le pida a Sergio revelar su decisión. ¡No te pierdas el Programa En Vivo de La Granja VIP!