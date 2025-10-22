¡Se le olvidaron los calzones! Kim Shantal y su momento más humilde en La Granja VIP

En La Granja VIP cada día deja nuevas historias, desde dramas inesperados hasta momentos que sacan carcajadas. Y esta vez, fue Kim Shantal quien protagonizó una de las escenas más espontáneas y divertidas del reality. Todo sucedió mientras el resto de los granjeros se alistaba, entre maquillajes, pláticas y ropa por todos lados.

¿Qué pasó con los calzones de Kim Shantal en La Granja VIP?

La rutina vespertina avanzaba con normalidad cuando de repente Kike Mayagoitia, quien se había metido a bañar, preguntó quién alguien había dejado unos calzones negros en la regadera. Fabiola, que estaba saliendo del área donde platicaba con La Bea, Sandra Itzel y Teo, respondió que según ella, esos eran de Kim Shantal.

Al enterarse, Kim avisó que eran suyos, pues los había olvidado, entró rápidamente directo a recogerlos. La Bea que se había asomado para confirmar, soltó un comentario para reducir la pena de Kim, aunque quemó a otro de sus compañeros al decir que Kike siempre deja tirados los suyos.

¿Cómo reaccionó Kim Shantal al momento más chusco de la semana?

Lejos de molestarse, Kim Shantal tomó la situación con su característico buen humor. Aunque no hizo comentarios, su actitud despreocupada lo dijo todo. Fue uno de esos momentos en los que se nota que los granjeros ya se sienten en confianza y que, más allá de las cámaras, hay espacio para soltar el ego y reírse de uno mismo.

Este tipo de anécdotas hacen que el público conecte con los participantes desde otro lugar, al mostrarlos tal cual son, con todo y sus despistes. Y en el caso de Kim Shantal, su naturalidad solo sumó puntos con la audiencia.

Entre polémicas, juegos y detalles como este, La Granja VIP sigue demostrando por qué es uno de los programas favoritos del momento. ¿Cuál será el próximo momento viral? Con estos granjeros, cualquier cosa puede pasar.