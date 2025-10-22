¡Teo contraataca! Pide a su fandom que lo manden a la suite del Capataz con Sergio Mayer

Las tensiones siguen creciendo en La Granja VIP, y uno de los protagonistas indiscutibles de esta semana ha sido Teo. Aunque el Capataz Sergio Mayer Mori lo volvió a mandar al duelo, el influencer no se quedó callado y sorprendió a todos con un mensaje directo para su fandom que dejó claro que está dispuesto a jugar con todo… incluso desde la suite.

¿Por qué Teo quiere ir a la suite del Capataz en La Granja VIP?

Después de que Sergio Mayer Mori avisó a Teo que lo volverá a nominar, esta vez para el duelo de este martes frente a Lis Vega, él se mostró tranquilo pero muy consciente de la estrategia en su contra. Reconoció que, aunque logre salvarse en el duelo, lo más probable es que los hombres lo vuelvan a nominar en cuanto tengan la oportunidad. Por eso, lanzó un llamado claro a sus seguidores para que voten por él a fin de lograr que duerma en la suite del Capataz… con el mismísimo Sergio Mayer Mori.

Y aunque lo dijo con humor, el objetivo fue claro, se trata de incomodar a quien lo ha puesto en la mira durante dos semanas seguidas y sigue buscando cómo hacer que la pase mal. Según sus palabras, si ya lo tienen “de bajada” dentro del juego, a menos que desde afuera el público haga lo suyo y le dé un poco de sabor a esta guerra silenciosa.

¿Qué busca Teo con esta estrategia en La Granja VIP?

Teo dejó claro que no está cómodo, pero que tampoco piensa rendirse. Habló con la cámara con la soltura que lo caracteriza y pidió que, si las votaciones aún siguen abiertas, lo manden directo a la habitación más codiciada del reality. ¿Motivo? Que se sienta el peso de cada movimiento, también desde la suite.

Además, aprovechó para agradecer el apoyo y recordar que el juego se pone más intenso cada semana, sobre todo porque adentro hay desventaja numérica, pero afuera, él confía en su comunidad.

Si logra salvarse y además termina compartiendo cuarto con Sergio Mayer Mori, el ambiente en La Granja VIP podría ponerse más que interesante. ¿Lo logrará? Todo depende de las decisiones del público.