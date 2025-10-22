Esto reveló Carolina Ross de su legado contra Eleazar Gómez en La Granja VIP: ¿estrategia o revancha?

Carolina Ross se fue de La Granja VIP pero antes le concedió la nominación directa a Eleazar Gómez, la misma celebridad que impulsó de una forma u otra su salida del reality show con apenas una semana de competencia: ¿usó el recurso del legado para vengarse de él? ¡Conoce su inesperada revelación!

¿Por qué Carolina Ross nominó a Eleazar Gómez con el legado de La Granja VIP?

Luego de que Carolina Ross se convirtiera en la primera eliminada de La Granja VIP tras una jugada de Traición que hizo bastante ruido en redes sociales, la cantante sinaloense tuvo una sincera charla con nuestra host digital Mallezaa en la que habló de la impresión que Eleazar Gómez dejó en ella.

A decir de la cantante sinaloense, Eleazar Gómez sí se portó mal porque con la trampa que hizo en una de las dinámicas le quitó su oportunidad a una mujer de ser capataz de la granja más popular de TV Azteca; de igual forma, sintió que su compañero le mintió cuando le aseguró que “no le pasaría nada” con su nominación, algo que al final sí ocurrió.

Sin embargo, lo que realmente motivó a Carolina Ross a darle la nominación directa a Eleazar Gómez no fue una venganza o una estrategia, sino la sensación de que nunca conectó del todo con él:

"Él me puso en esta situación, yo estaba bien a gusto (…) lo nominé por un poquito de todo, la verdad, pero la verdad ya lo tenía muy claro porque no conecté con él, la verdad, y no es mala onda: simplemente mi energía y la de él no hicieron sinergia, y pues ni modo”, explicó.

Como ves, aunque Carolina Ross aceptó que La Granja VIP es un juego y ella no quiso dejarse llevar por el rencor, aprovechó el poder del Legado para darle una puñalada a la celebridad que la afectó... ¡y las sorpresas aún no paran!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: