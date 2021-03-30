De cara a la recta final de Exatlón, Aristeo Cázares y Lalo Urbina, campeón de Survivor México, se unieron y desataron la locura, ya que los atractivos atletas robaron los corazones de nuestras televidentes.

Fue en Venga La Alegría, donde el campeón de la segunda temporada de la reñida competencia en la playa, así como el gran vencedor del reality show de supervivencia, se encontraron para beneplácito de los admiradores del programa.

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Aristeo Cázares y Lalo Urbina cerraron su amistad con un abrazo

Tanto Aristeo Cázares como Lalo Urbina, son excelentes deportistas de alto rendimiento que han mostrado un gran nivel en las respectiva competencias de las que fueron partícipes en su respectivo momento.

Por supuesto, el inesperado encuentro fue sellado por un gran abrazo y la foto quedó no solo en la memoria, sino en las redes sociales de ambos atletas de alto rendimiento.

Legendarios, un gran amigo y hermano, que gran gusto poder verte de nuevo!, guerrero de guerreros, gracias por tus enseñanzas ! Un Dúo que sin duda los llevaría al límite en sus aventuras!

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