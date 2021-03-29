Exatlón: ¿Quién gana el duelo de eliminación entre Casandra Ascencio y Evelyn Guijarro?

Exatlón: Titanes vs Héroes dio a conocer a la primera finalista en la rama femenil. Nos referimos a Mati Álvarez, quien refrendó su poder en las playas más demandantes de la televisión mexicana el pasado domingo.

Sin embargo, todavía queda un boleto rumbo a la esperada Gran Final del exigente reality show. Casandra Ascencio y Evelyn Guijarro son las dos atletas restantes que se encuentran listas para dejar el corazón en las tierras de República Dominicana.

Recordemos que, la basquetbolista profesional se convirtió en una de las participantes más queridas desde su debut en la tercera temporada de Exatlón, donde se batió en la final contra su eterna rival Mati Álvarez.

Fue en la tercera temporada del programa conducido por nuestro querido Antonio Rosique, donde ‘MVP’ dejó claras sus múltiples habilidades como buena puntería, destreza, velocidad y temple a la hora del tiro.

Y es que, Casandra Ascencio tiene una gran fortaleza y seguridad en cada uno de los circuitos, cualidadades que podrían acercarla a la gran final contra su eterna rival ‘Golden Champion’.

Mati Álvarez gana la SEMIFINAL y ahora podrá defender su título en la Gran Final del Exatlón. Casandra y Evelyn van a Duelo de Eliminación.

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Evelyn Guijarro y su maravilloso progreso en Exatlón: Titanes vs Héroes

Por su parte, Evelyn Guijarro también se consolidó como una de las mujeres más destacadas de Exatlón. Recordemos que ‘Sniper’ se ganó un lugar en la final de la segunda temporada del reality show, donde fue vencida por su compañera Aidée Hernández.

Sin embargo, la famosa lanzadora de jabalina dejó ver su gran progreso en la edición más exigente de Exatlón, donde dejó al descubierto su maravillosa puntería y rapidez en cada uno de los circuitos.

Evelyn Guijarro presumió una gran resistencia y fuerza desde el capítulo número uno de Exatlón: Titanes vs Héroes, por lo que podría utilizar sus múltiples habilidades para ganar un boleto a la Gran Final.

Por lo pronto, Casandra Ascencio y Evelyn Guijarro se preparan para enfrentarse en un duelo de eliminación que promete sacar su lado más guerrero, fuerte y colosal.

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