Exatlón: Casandra Ascencio y Evelyn Guijarro, una historia de amistad, indirectas y estrategias.

Exatlón: Titanes vs Héroes nos ha regalado inolvidables momentos en las exigentes tierras de República Dominicana. Tus atletas favoritos han impactado a medio mundo con épicos duelos e inolvidables aventuras en la edición más demandante del reality show.

Por si fuera poco, los participantes también han creado entrañables amistades con mujeres y hombres de su mismo nivel. Como olvidar la amistad entre Heliud Pulido y Ana Lago o el compañerismo de Pato Araujo y Aristeo Cázares que tiene a todos muy sorprendidos.

Y aunque algunos concursantes encontraron grandes compañeros de batallas, no todos corrieron con la misma suerte en la edición más trepidante de Exatlón.

Nos referimos a Casandra Ascencio y Evelyn Guijarro, quienes se envolvieron en una de las rivalidades más grandes de toda la competencia. Y es que, las queridas atletas dieron de qué hablar por su presunta amistad llena de estrategias, indirectas y hasta envidia.

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Así comenzó una de las amistades más controversiales de Exatlón

Todo comenzó, cuando Casandra Ascencio acusó a Evelyn Guijarro de crear una alianza con integrantes del equipo rojo.

Según la basquetbolista profesional, ‘Sniper’ se unió a Mati Álvarez y Jazmín Hernández para sacarla en las últimas semanas del reality show.

En su momento, ‘MVP’ expresó una posible traición por parte de su compañera, situación que la llevó a cambiar la porra de ‘Sniper’: “Apunta, dispara, dale el punto, obvio, es ‘Sniper”.

Las cosas no quedaron ahí, pues la eterna rival de Mati Álvarez abrió su corazón para los medios de comunicación hace algún tiempo y refrendó la supuesta deslealtad de su compañera lanzadora de jabalina.

Evelyn estaba haciendo alianzas o cosas así que yo no podía controlar… sentía esa deslealtad. Sé que yo estoy haciendo las cosas bien. Me ha servido para darme cuenta que, lo deportivo pasa un lado. Te das cuenta realmente quienes son las personas que conoces aquí

Por su parte, Evelyn Guijarro no ha confesado si realmente tiene una alianza con miembros del equipo rojo para eliminar a Casandra Ascencio en el ataque final hacia la cumbre.

La recta final de Exatlón: Titanes vs Héroes está cada vez más cerca y las mujeres más poderosas del reality show buscan a toda costa su pase dorado a la última semana.

No sería ninguna sorpresa que, la enemistad entre Evelyn Guijarro y Casandra Ascencio suba de nivel, pues todas las participantes quieren levantar la prestigiada copa en las tierras más exigentes de la televisión.

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