Exatlón: La basquetbolista Casandra Ascencio tiene unas guapas hermanas y aquí te las presentamos. (FOTOS)

Casandra Ascencio, integrante del equipo de los Héroes, continúa en Exatlón en busca de su pase a la final de la competencia.

La basquetbolista, sin duda, es una mujer que ama al deporte y a su familia, especialmente a sus hermanas, quienes a continuación te presentamos.

Una de ellas es la basquetbolista Andrea Ascencio, quien en su perfil de Instagram revela que es atleta de crossfit. En su cuenta de Instagram, esta chica registra más de 11 mil seguidores y en 2019 se casó.

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Las Ascencio son muy deportistas

Fabiola Ascencio es la otra hermana de la atleta de alto rendimiento. En su perfil de Instagram tiene alrededor de 3 mil seguidores y muestra fotografías de su familia, así como de las emisiones del programa de TV Azteca en los que Casandra Ascencio ha participado. Ella también practica basquetbol.

Además de contar con el amor incondicional de sus hermanas, Casandra Ascencio es pareja de Christian 'Yomi' Anguiano, quien acaba de abandonar la competencia al perder contra Pato Araujo.

Casandra Ascencio es una de las participantes que continúan en la lucha por el pase a la final y eso la haría estar más cerca de ser la campeona de la emisión.

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