Exatlón: La maldición que persigue a dos atletas que han dejado huella en nuestras tierras y playas.

Exatlón premia al mejor atleta de cada temporada, quien debía serlo por sus cualidades deportivas, pero hay dos competidoras que han tenido que salir del reality show por motivos diferentes y parece que una maldición las persiguiera.

Zudikey Rodríguez y Stephanie Gómez son dos atletas que han dejado huella en nuestras tierras y playas, pero a ambas se les ha negado la oportunidad de ganar y lamentablemente ha sido por lesiones u otras razones que no tienen que ver con su desempeño físico.

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A Zudikey Rodríguez y Stephanie Gómez se les ha negado la oportunidad de ser campeonas

La esposa de 'Pato' Araujo salió la primera vez de Exatlón por una lesión y la segunda vez, en la más reciente emisión de Titanes Vs Héroes, por los problemas de salud de su abuelo y tío, quienes perdieron la batalla contra el Coronavirus.

Ambos familiares permanecieron intubados en el hospital y finalmente fallecieron, y aunque el futbolista Pato Araujo intentó salir de la competencia por solidaridad con su esposa, esta no lo permitió y decidió afrontar sola el duro momento.

Por su parte, Stephanie Gómez, 'La Antorcha Humana', repitió la historia y al igual que en la segunda temporada del reality show, sufrió una lesión que le impidió continuar en la competencia, por lo que Antonio Rosique citó a todos los atletas para darles a conocer la noticia en Titanes Vs Héroes.

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