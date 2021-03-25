Exatlón: La maldición que persigue a dos atletas que han dejado huella en nuestras tierras y playas.
Zudikey Rodríguez y Stephanie Gómez han tenido que salir de la reñida competencia en diversas ocasiones por motivos ajenos a sus capacidades deportivas.
Exatlón premia al mejor atleta de cada temporada, quien debía serlo por sus cualidades deportivas, pero hay dos competidoras que han tenido que salir del reality show por motivos diferentes y parece que una maldición las persiguiera.
Zudikey Rodríguez y Stephanie Gómez son dos atletas que han dejado huella en nuestras tierras y playas, pero a ambas se les ha negado la oportunidad de ganar y lamentablemente ha sido por lesiones u otras razones que no tienen que ver con su desempeño físico.
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A Zudikey Rodríguez y Stephanie Gómez se les ha negado la oportunidad de ser campeonas
La esposa de 'Pato' Araujo salió la primera vez de Exatlón por una lesión y la segunda vez, en la más reciente emisión de Titanes Vs Héroes, por los problemas de salud de su abuelo y tío, quienes perdieron la batalla contra el Coronavirus.
Ambos familiares permanecieron intubados en el hospital y finalmente fallecieron, y aunque el futbolista Pato Araujo intentó salir de la competencia por solidaridad con su esposa, esta no lo permitió y decidió afrontar sola el duro momento.
Por su parte, Stephanie Gómez, 'La Antorcha Humana', repitió la historia y al igual que en la segunda temporada del reality show, sufrió una lesión que le impidió continuar en la competencia, por lo que Antonio Rosique citó a todos los atletas para darles a conocer la noticia en Titanes Vs Héroes.
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