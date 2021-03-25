Exatlón: Zudikey Rodríguez se viste de luto tras la muerte de su tío; su abuelo falleció hace unos días.

Nuestra querida Zudikey Rodríguez de Exatlón: Titanes vs Héroes, hace una semana, recibió una triste noticia por parte de la producción del reality show.

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Y es que un tema familiar, que tenía que atender de forma inmediata, llevó a la atleta a dejar la competencia. Su abuelito y tío, familiares muy cercanos a ella, fueron hospitalizados a causa del Covid-19.

Lamentablemente, el padre de la madre de la atleta perdió la complicada batalla contra el virus; sin embargo, la Gacela Rodríguez pudo despedirse de él.

Zudikey Rodríguez

Tras la terrible noticia, fue la segunda ocasión en que Zudikey Rodríguez no pudo llegar a la gran final de Exatlón. La primera vez una fractura la dejó fuera de batalla; ahora, un golpe en el corazón fue la razón por la que tuvo que dejar las playas de República Dominicana.

La vida le sigue poniendo pruebas a Zudikey Rodríguez

Pero la salud de su abuelito no fue la única razón por la que la integrante de las Fuerzas Armadas dejó Exatlón, ya que también se le informó que su tío también se encontraba infectado de Covid-19, pero en ese momento estaba estable.

Desgraciadamente, este jueves por la mañana Zudikey Rodríguez compartió por medio de su cuenta oficial de Instagram que su tío también perdió la vida luchando contra la enfermedad.

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Al darse a conocer la noticia, los fans no dudaron en darle sus muestras de apoyo y cariño a la integrante de los Titanes, a quien desde aquí le mandamos mucha fuerza.

