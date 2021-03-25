Exatlón: Javi Márquez brilla con ocho puntos y le da a los Héroes el triunfo en la Batalla Colosal.

Las emociones se viven al límite en la semana 30 de Exatlón: Titanes vs Héroes, pues todos quieren entregar su mejor esfuerzo para llegar de mejor forma a la gran final.

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Ahora tuvimos la oportunidad de ver el primer duelo de voleibol en la cuarta temporada en donde Héroes y Titanes disputaron una tarde de carne asada, alberca y música en duelo a tres sets de 15 puntos.

En el primer set, los Titanes ganaron con un marcador contundente, siendo los primeros en llegar al máximo de puntos. El segundo capítulo estuvo sumamente cerrado, pero nuevamente la suerte estuvo del lado del equipo rojo.

Fue hasta el tercer encuentro cuando los Héroes lograron ganar su primer set de la mano de Javi Márquez, quien tuvo una brillante participación siendo la revelación del juego.

Lamentablemente para los Héroes la fortuna no estuvo con ellos en el cuarto set y los ganadores del premio fueron los Titanes, quienes se impusieron en el marcador 15-9.

La última Batalla Colosal

El momento de enfrentar la última Batalla Colosal llegó después de 30 semanas. Con un premio espectacular, un viaje a Santo Domingo con 20 mil pesos mexicanos para ir de compras, ambos equipos salieron a entregarlo todo.

Desde la primera ronda, Javi Márquez tuvo una actuación impresionante, consiguiendo el primer punto al vencer a Heliud Pulido. Fue hasta la cuarta ronda cuando los Titanes aparecieron en el marcador con la victoria de Mati Álvarez.

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Sin embargo, Javi Márquez pasó por un gran momento y se encargó de entregar ocho puntos para los Héroes, con lo que lograron ganar la Batalla Colosal. ‘Big papi’ fue la figura de la noche.

