Exatlón: Heliud Pulido se defiende de las críticas tras la última polémica en la que estuvo presente.

Heliud Pulido se defendió de las críticas, tras la última polémica en la que estuvo presente por haberse dirigido con gritos a sus compañeros durante la Batalla Colosal.

El atleta dijo conocer muy bien a los integrantes del equipo de Titanes, por lo que en ocasiones usa un elevado tono de voz para dar consejos que otorguen victorias en los circuitos.

Y es que reconoció que se alteró dejándose llevar por el deseo de ganar; sin embargo, todo se quedó en un momento de tensión.

Era un tiro delicado que necesitaba mucha cautela, entre Pato y yo no encontramos el tiro, se nos caía mucho el tótem, buscamos la forma de obtener puntos, sim embargo Javi lo hizo muy bien, a Mati la conozco muy bien desde hace más de 60 semanas conviviendo

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Heliud Pulido dijo conocer muy bien a los suyos

Heliud dijo que sabe muy bien cuando su compañera se exalta, cuando se enoja, cuando está feliz y sabe que en la competencia tenía frustración porque el tiro estaba bastante complicado.

Hubo un momento donde le tuve que gritar ‘Cálmate’ porque ya había levantado la mano para tirar fuerte la estafeta, se calmó, se empezó a reír, al final supo controlarla y pudo aportar muchísimos puntos al equipo, pero no para la victoria

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