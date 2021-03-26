Exatlón: El VIDEO de Mati Álvarez y los atletas de Hungría que enamoró a todos los fans de la competencia.

En competencias internacionales de Exatlón, no hay nadie como Mati Álvarez, especialmente tras enfrentar tremendas batallas ante los atletas de Hungría.

Y es que enamoró a todos los fans con su desempeño y por un video en el que la deportista muestra sus habilidades para las artes marciales.

En el visual que ha cautivado en las redes sociales, un par de atletas del equipo de Hungría se lucen con la ejecución de una patada de empeine girando, en medio de los circuitos de República Dominicana.

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Mati Álvarez es la reina de las competencias internacionales

Por supuesto que nuestra querida Mati Álvarez, como la reina de las competencias internacionales que es, no podía quedarse atrás e imitó a sus compañeros de ese país al estilo de la cinta 'Karate Kid'.

Ante ese hecho, los competidores de Hungría se quedaron atónitos y no les quedó más que aplaudir y demostrar aún más su admitración por la deportista mexicana de alto rendimiento.

El equipo europeo ya sabía a lo que se enfrentaba, pues desde antes sus competidoras aseguraron que estaban frente a "una de las mejores" del equipo mexicano.

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