Exatlón: Aristeo Cázares se sinceró sobre Carolina Mendoza y Mariana Ugalde; reveló quién se metió en su corazón.

Nuestro foro de ‘Mimí Contigo’ se engalanó con la presencia de Aristeo Cázares, Christian Anguiano y Mauricio López, destacados atletas de Exatlón que dejaron un enorme legado en las tierras de República Dominicana.

Los queridos exparticipante del reality show abrieron su corazón para nuestra querida conductora Mimí y contaron detalles inéditos de su vida personal.

Y es que, ‘Aguileón’, ‘Yomi’ y ‘Hombre Mono’, hablaron sobre sus vidas sentimentales, confesando que su corazón está ocupado por mujeres muy especiales.

Anguiano habló de su sólido noviazgo con Casandra Ascencio, mientras que López también se sinceró como nunca sobre su bellísima novia.

Sin embargo, llamó la atención el mayor de los hermanos Cázares, quien por fin reveló su estado sentimental.

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Aristeo Cázares reveló qué pasó con Mariana Ugalde y Carolina Mendoza

Debemos recordar que Aristeo Cázares flechó corazones durante su estadía en Exatlón: Titanes vs Héroes, pues se le vio muy cerquita de sus compañeras Mariana Ugalde y Carolina Mendoza.

Fue en nuestro programa ‘Mimí Contigo’, donde el veracruzano habló por primera vez sobre su compañera ‘Queen Mary’, quien solo se convirtió en una entrañable amiga.

“Somos amigos. Adentro de Exatlón tuvimos algo, lo aceptó. Es una gran chica, la quiero y la respeto mucho. Exatlón es cambiante, las personas cambiamos, yo cambié. No sabíamos qué iba a pasar. No puedo hablar mucho al respecto porque yo respeto su vida personal”, expresó el practicante de parkour dejando claro su valiosa amistad con la jugadora de bádminton.

Por si fuera poco, Aristeo despejó las dudas sobre su presunto romance con Carolina Mendoza mejor conocida como ‘Sunshine’.

Por primera vez, el ganador de la segunda temporada de Exatlón, confesó que sí le gusta Caro y podrían intentar algo más que una simple amistad.

Me gusta Carolina Mendoza… con Mariana somos amigos porque comprendimos lo que iba a pasar... cambié yo

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