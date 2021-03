Pascal Nadaud fue abusado sexualmente, sufrió abandono y tuvo un par de intentos de suicidio. Te contamos su historia.

En FOTOS te contamos la dura vida que ha tenido Pascal Nadaud, atleta de Exatlón México.

Hace unos meses te contamos la historia de vida de Pascal, ¡sin duda muy dura pero admirable! Ahora que ya está en la vida real en la Ciudad de México, le dio una entrevista a nuestros amigos de Ventaneando, ¡en donde no se guardó nada y contó todos los detalles de su vida! Si antes lo amabas y admirabas, después de leer toda la verdad, en sus palabras, ¡lo querrás aún más! Checa todas las fotos y lee todo hasta el final.

Te puede interesar: Ellos son los favoritos de los fans para llegar a la final de Exatlón Titanes vs. Héroes.

¿Quién es Pascal Nadaud?

Pascal Nadaud es un chico que se ha robado el corazón de todos y todas, pues además de ser guapísimo y un extraordinario atleta, tiene buen corazón, es carismático, líder nato, es un gran apoyo hacia sus compañeros y como el hermano mayor que protege a todos los Héroes, ¡es una increíble persona que deja huella por donde pasa! Todos lo veíamos competir en los circuitos de Exatlón México, convivir con sus amigos de equipo, ganar, perder, desesperarse... Pero muy pocos saben que su vida no ha sido nada sencilla, ¡y que como muchos mexicanos, ha tenido que rifársela y pasar situaciones muy fuertes para ser quien es ahora! Todos deberíamos saberlo, para respetarlo, admirarlo y quererlo aún más. Es por eso que te contamos su historia.

Te puede interesar:Como un verdadero héroe, así se fue Pascal Nadaud de Exatlón Titanes vs. Héroes.

Pascal Nadaud sufrió abuso sexual durante cuatro años.

¡Pascal sufrió abuso sexual durante 4 años, abandono y tuvo 2 intentos de suicidio cuando era adolescente! Así de fuerte fue su infancia y juventud...

“Pasqui” recuerda su infancia muy triste y oscura. Su padre es francés y su mamá mexicana, creció en Francia con su madre, su padre y su hermana; sus papás se separaron, él se quedó con su mamá, ¡pero lo abandonó con su abuela y su pareja en Manzanillo, México! Cuando tenía 6 años, la pareja de su abuela comenzó a abusar sexualmente de él, ¡y lo hizo por 4 años! “Al principio no me creían, mi hermana no me creía, es muy triste porque le rompí su imagen de abuelo perfecto y me sentí como un estúpido por tratar de expresarlo... No lo puedo describir, no es un dolor físico, es un dolor... te comprime, te sofoca, te abruma; no sé, es difícil de expresar un dolor de ese tipo”. Dijo el atleta.

“Mi mamá por vivir una vida de desm$%@ y de fiestas, me dejó con un depredador que me hizo mier$%@#... Tanta culpa tenía el que lo hacía, como la que se hacía la sorda, como la otra que no me defendía; como la otra que andaba de fiesta, como mi papá que le valía mad%$@; al final, sigo vivo de milagro”. Confesó el capitán del equipo azul de Héroes.

Te puede interesar: TAG del equipo de Héroes, según Keno Martell. ¿Quién es el más apestoso, enojón o miedoso?

La relación entre Pascal Nadaud y sus padres.

Pasaron los años y su mamá tuvo que ser internada en un hospital psiquiátrico, que por cierto él paga, ¡y por si fuera poco, fue demandado por su misma madre! Pues después de salir de la primera temporada de Exatlón México, vio que le estaba yendo bien, se dio cuenta de la oportunidad económica que su hijo representaba, ¡y le pidió el 40% de sus ingresos! Al respecto, el héroe comentó: “Sinceramente no amo a mi mamá, la respeto, la procuro, pero no estoy haciendo las cosas por completamente amor, estoy haciendo las cosas porque lo tengo que hacer y porque es lo correcto”.

Mientras que la relación con su padre también es nula, nunca lo buscó ni vio por él, sin embargo, Pascal lo fue a buscar a Francia, se dio cuenta que era una persona sola, alcohólica y misógina, ¡incluso hizo comentarios fuertes a la novia del atleta! Por lo que él decidió irse y no volverlo a ver nunca.

Te puede interesar: Un camino muy difícil pero un presente lleno de éxitos. ¡Pascal Nadaud!

Pascal Nadaud y el deporte, el Rugby.

Afortunadamente, el deporte le salvó la vida, pues confesó que de no ser por el Rugby, estaría metido en drogas o hubiera intentado suicidarse más veces. Ahí encontró una gran familia, amigos que lo apoyaron, familias de amigos que lo adoptaron como un hijo también y un ambiente de amor, respeto y disciplina. Además, tiene novia, se llama Kristi, es danesa, ¡y hasta viven juntos! Qué guardadito se lo tenía.

“Pasqui”, todo nuestro respeto, admiración y amor. Tienes una familia en Exatlón México, desde compañeros, hasta staff y producción. ¡Te queremos!

Te puede interesar: ¿Casandra quedará fuera de Exatlón Titanes vs. Héroes a unas semanas de la gran final?