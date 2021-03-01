VIDEO: Así fue el casting de Adriana, finalista de MasterChef México, en la cocina más famosa del país.

Adriana Salcedo es una de las concursantes de la cocina más exitosa de México, MasterChef, en donde se ha visto envuelta en diferentes controversias y polémicas por sus actitudes y gestos que han sido motivo de debate en las redes sociales.

Te puede interesar: MasterChef México: Erubiel se gana la admiración y respeto de Carmen con su platillo "Le morongué".

De cara a la Gran Final, que podrás disfrutar a través de la señal de Azteca UNO, la cuenta de MasterChef México en Youtube compartió el casting de algunos de los participantes, entre ellos de Adriana, el cual causó sensación entre los fanáticos del reality show.

Y es que la propia cocinera respondió en una dinámica de preguntas y respuestas que su casting se encuentra en internet, lo que llevó a sus fans y detractores a reaccionar inmediatamente.

Adriana preparó un platillo de chilaquiles con un huevo estrellado, motivo que sorprendió por tratarse de una preparación sencilla pero tradicional del país.

También te puede interesar: MasterChef México: Itzel es la tercera finalista; Rolando y Meche se despiden en una semifinal de infarto.

A mí me parece un buen platillo para estar comenzando, no sé qué de malo tiene. Se ve bien hecho y se antoja, así te sirven en algunos restaurantes los desayunos de chilaquiles, así que se ve muy bien

Sin duda, el crecimiento de la cajera de una tienda de conveniencia ha sido importante, pues nuestros queridos chefs y público han alabado el rendimiento que ha tenido a lo largo de la competición que llegará a su final este viernes.