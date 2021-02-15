Exatlón: Héroes viven momento complicado tras perder, una vez más, la batalla por la supervivencia.

Exatlón: Titanes vs Héroes está por iniciar su semana 25 y la contienda cada vez es más complicada para los atletas que buscan proclamarse campeones absolutos en la edición más demandante del programa deportivo.

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Sin embargo, las últimas semanas han sido complicadas para el equipo azul, pues son pocos los triunfos que han podido sumar, especialmente en las pruebas más trascendentales, entre ellas, la batalla por la fortaleza y la supervivencia que deja fuera de competencia a uno de los participantes.

Es importante que esa situación se empiece a revertir para los Héroes, ya que de seguir perdiendo, podrían llegar a la recta final de la competencia con pocos representantes.

Lamentablemente, esta noche, nuevamente tuvieron mala suerte al momento de enfrentar la Batalla por la Supervivencia y no lograron vencer a los Titanes, por lo que tres mujeres del conjunto azul van a tener que salir a enfrentarse el Duelo de Eliminación, lo que significa que los Héroes van a perder un integrante más.

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Las dos primeras en ir son Cecy Wushu y Doris del Moral por ser las de menor puntaje a lo largo de la competencia, mientras que la tercera fue designada por Casandra Ascencio, quien en la competidora con mayor cantidad de puntos de los Héroes. Solo al quedar una mujer, la seleccionada fue Evelyn Guijarro.