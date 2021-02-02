Las razones por las cuales la gimnasta Ana Lago ganó mucho pese a ser eliminada de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Ana Lago fue la eliminada de la competencia; sin embargo, es toda una ganadora dentro de Exatlón por el cariño y popularidad que goza entre sus seguidores y en las redes sociales.

La medallista en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, fue una las mujeres de Titanes que más seguidores tiene tras su participación en el programa deportivo más exitoso de la televisión mexicana.

Lago es una de las atletas que estuvo en República Dominicana desde la primera temporada y, sin duda, consiguió muchos fans, por lo que su salida causó gran dolor entre el público del reality que puedes seguir a través de la señal de Azteca UNO.

Ana Lago es muy querida por sus seguidores

Por parte de sus admiradores, las reacciones no se hicieron esperar, pues las redes sociales se inundaron de mensajes en apoyo a la gimnasta de origen regiomontano, la cual se había convertido en una de las favoritas para ganar la temporada más exigente del Exatlón.

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Ana es conocida desde la primera temporada por formar parte del equipo de Famosos; en aquella ocasión, la gimnasta pudo llegar a la semifinal en donde cayó en una reñida competencia que le impidió instalarse en la final.

Lago fue eliminada en la semana 22 de Exatlón México. Su salida fue inesperada, ya que con la baja de Misael ‘Chino’ Rodríguez, quien tuvo que abandonar la batalla debido a la gravedad de su lesión, las mujeres rojas resultaron afectadas y ella fue una de las elegidas para ir al duelo de eliminación.

Desde el comienzo, la deportista logró mantenerse a salvo debido a su favorable posición que la ubicó entre las más fuertes de su equipo.

Además de ser una de las participantes más hábiles en las pistas, gracias a su disciplina dentro de la gimnasia.

La gimnasta ya había dejado huella en Exatlón

La regiomontana debutó en el programa en el año 2017, cuando TV Azteca lanzó por primera vez el proyecto deportivo.

Ana cuenta con una amplia trayectoria en la gimnasia artística, deporte en el que ganó el puesto como la primera mujer mexicana en obtener una medalla de oro por su rutina de piso, la cual ejecutó en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

Desde que Lago realizó su primera aparición en Exatlón México: Titanes vs Héroes, la audiencia, y principalmente los fans del equipo rojo, se declararon a favor de la deportista para que fuera ella quien llegara a las finales.

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Pese a los problemas en los que estuvo involucrada, Lago fue de las pocas competidoras que logró llegar hasta este punto de la contienda, ya que en su cuadro sólo permanecen pocos integrantes que al igual que ella pisaron las playas más demandantes desde el inicio de la temporada.

El público la tiene en un muy buen concepto, ya que además de ser una atleta que ha representado a nuestro país a nivel internacional, Ana se ha logrado ganar el cariño del publico por su sencillez y carisma.