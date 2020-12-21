Aristeo Cázares olvida promesa a su hermano y utiliza una de sus medallas en el duelo de eliminación.

Las emociones estuvieron al límite en el duelo de eliminación de Exatlón: Titanes vs Héroes. Heliud Pulido, Aristeo Cázares y Mariano Razo fueron los elegidos para definir al próximo atleta que se irá de las playas de República Dominicana.

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Luego de una semana en la que Titanes se mantuvieron en La Fortaleza, una vez más, perdieron la batalla por la supervivencia, por lo cual, tres de sus integrantes tuvieron que ir al duelo final para conocer si continuarán en el programa deportivo más demandante de la televisión.

En ella, se presentó un hecho que generó polémica en redes sociales, y es que Aristeo Cázares dejó en el olvido la promesa que hizo a su hermano, Ernesto Cázares, y utilizó una de sus medallas para obtener una vida más y así no abandonar la competencia.

ARISTEO participa en su segundo duelo de ELIMINACIÓN con tres medallas. 🔴🥺#ElEliminadoEs pic.twitter.com/JZXWxKuYS8 — Exatlón México (@ExatlonMx) December 21, 2020

Y es que, hace unas semanas, el atleta del equipo rojo reconoció que no haría uso de sus medallas para seguir en el reality deportivo porque su hermano no ganó ninguna durante su paso por las tierras caribeñas.

Sin embargo, estar en peligro de dejar Exatlón: Titanes vs Héroes, llevó al Sky Brother a usar una presea para afianzar su permanencia, al menos, durante un par de semanas más.

Fue después de un duelo contra Heliud Pulido, que Aristeo Cázares dio a conocer que usaría uno de sus trofeos contra Mariano Razo.

Sin embargo, al final y en medio del llanto, el campeón de la segunda temporada de Exatlón, se sintió culpable con su decisión: "No es justo, mi hermano no las tuvo".

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