Antonieta Gaxiola y Daniel Corral revelan su más grande secreto durante su estancia en Exatlón.

Exatlón México es sinónimo de deporte, entrega, pasión y amor, siendo este último la conexión entre dos integrantes de la primera temporada del programa: Daniel Corral y Antonieta Gaxiola.

Te puede interesar: El VIDEO inédito de Christian Anguiano y Casandra Ascensio en las tierras y playas de Exatlón.

Y es que no todo es competencia en las tierras y playas de República Dominicana, pues los sentimientos entre los competidores han salido a relucir y no solo es el caso de Zudikey Rodríguez y Pato Araujo, en esta cuarta temporada, sino antes de ellos apareció otra pareja que encendió la llama de amor y logró ganarse el cariño del público.

Hablamos de Antonieta Gaxiola y Daniel Corral, dos participantes que hicieron vibrar a todo México, y es que posterior a su salida del programa deportivo, la pareja abrió su canal de YouTube donde comparten sus aventuras.

Recientemente, en un video que publicaron en dicha plataforma, Antonieta recordó que en el tiempo de competencia hizo todo lo posible para burlar la seguridad y así, encontrarse con su amado.

En esos días ambos enamorados no pensaron que se separarían, así que, la última vez que se vieron, Daniel Corral le dio un escapulario a Antonieta para que la protegiera y el encargo era entregárselo al día siguiente que se vieran; sin embargo, no tuvieron el éxito esperado ya que ella fue la eliminada y no puedo despedirse del atleta.

Tras su salida, Antonieta reveló que no pudo llevarse todas sus cosas pues las había dejado en campamento, aunque, lo que más le preocupaba era no haberse despedido de su novio, pero gracias a esto, armó un plan para reencontrarse con él, aún cuando tenía que burlar la seguridad de la producción.

Como toda una película romántica, la ciclista hizo todo lo posible para que la seguridad no la observará y cuando tuvo la oportunidad perfecta decidió ir a los brazos de su novio para poder despedirse y entregarle aquel objeto que le daba suerte a Daniel.

También te puede interesar:Exatlón: El mensaje de los Héroes a los fieles seguidores de cara a la fase más decisiva e importante.

También, en ese mismo clip, recordaron su participación en la primera temporada y algunas anécdotas que vivieron junto a sus compañeros.