Samara Alcalá se lesiona durante la batalla por la Fortaleza y abandona Exatlón en ambulancia.

Los atletas de Exatlón siguen poniendo al límite su pasión deportiva en cada una de las competencias que enfrentan, a pesar de los riesgos que se pudieran presentar, tal y como lo hizo Samara Alcalá, quien terminó lesionada en la Batalla por la Fortaleza de este lunes 11 de enero.

En esta ocasión, los atletas de ambos equipos se tuvieron que medir en un escenario inédito que estaba enmarcado por suertes de fuego que los hacían tener que pelear por la Fortaleza en medio de las llamas.

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Todo ocurrió cuando en un descuido, Samara Alcalá, perdió el ritmo de su participación y se atoró en un túnel, por lo que sufrió un golpe.

Tras el incidente, Samara Alcalá continúo con el circuito para intentar ganar un punto para su equipo.

Sin embargo, tras perder la contienda y al término de su participación, Samara Alcalá se mostró afectada, por lo que tuvo que ser auxiliada por sus compañeros de Héroes, quienes pidieron la ayuda del servicio médico.

Ante lo ocurrido, los especialistas llegaron al escenario para atender a la atleta azul, quien se notaba muy debilitada.

Mientras los especialistas atendían a Samara, sus compañeros se mostraron muy nerviosos y preocupados, por lo que no la dejaron sola ni un momento.

Como Samara Alcalá no podía recuperarse, su compañero Christian Anguiano la cargó y llevó fuera del campo de batalla para que recibiera más atención médica.

Luego de una segunda revisión, los integrantes del servicio médico solicitaron el apoyo de una ambulancia para poder llevar a Samara Alcalá.

En tanto llegaba el transporte de emergencia, Antonio Rosique informó que la atleta se encontraba recibiendo atención médica.

Al final, Samara Alcalá tuvo que ser llevada a un hospital para recibir atención médica debido al fuerte golpe que se dio en la cabeza.

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