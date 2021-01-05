Te presentamos la forma en que se veía Aristeo Cázares cuando era un niño junto a su padre. (FOTO)

Aristeo Cázares es uno de los atletas favoritos de los seguidores de Exatlón: Titanes vs Héroes por su fuerza y pasión que demuestra en cada uno de los circuitos, por lo que, sin duda, es uno de los favoritos para llegar a la final y ser campeón.

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Recientemente, la vida privada del competidor se ha vuelto una tendencia en las redes sociales, ya que a través de las plataformas digitales, se compartió una imagen que muestra al integrante del equipo de los Titanes pasando un momento feliz junto a alguien muy importante en su vida.

La fotografía fue publicada en la plataforma Instagram; en dicha imagen, se puede apreciar al joven Aristeo en brazos de su padre mientras él abraza a un bebé, quien sería su hermano y atleta del equipo de Héroes, Ernesto Cázares.

Esta publicación causó un tremendo revuelo, ya que muchos internautas aseguran que Aristeo tiene un gran parecido con su padre, rasgos que desde muy pequeño ya compartía con su progenitor.

Cabe señalar que el practicante de parkour recientemente reveló que extraña a Carolina Mendoza, de quien expresó que le transmitía mucha calma.

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Para sorpresa de muchos no se trató de Mariana Ugalde, con quien creó una conexión especial en las playas de Exatlón: Titanes vs Héroes.

