Azules se empoderan y ganan la Batalla Colosal tras varios triunfos en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Fuerza, entrega y velocidad son las características que reunieron cada uno de los atletas de ambos equipos para dar una vez más una muestra de alto nivel deportivo en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Sin importar adversidades como el clima y el cansancio, rojos y azules se mostraron concentrados en dar su mayor potencial para hacer destacar a su equipo.

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Aunque llevaban varias contiendas perdidas, los Titanes lograron dar un giro a su nivel, pero volvieron a quedarse cerca de la victoria en Exatlón.



Exapoints

En el duelo por los Exapoints, los atletas se enfrentaron en relevos por el circuito de tierra para pelear por los 2500 puntos que estaban en juego y que les daba la oportunidad de ir al bazar de Exatlón.

Con una competencia muy pareja, los Héroes lograron despegarse en el marcador de la escuadra contraria y se coronaron con el triunfo, a pesar de que no contaron con el apoyo de Samara Alcalá, quien se sigue recuperando del golpe que sufrió en la cabeza.



Batalla Colosal

El momento cumbre de la jornada se vivió con la Batalla Colosal.

En esta ocasión, los atletas se disputaron un viaje a Punta Cana con experiencia de baño en lodo.

Rojos y azules se vieron completamente motivados por el premio, hecho que los hizo dejar el máximo en el campo de batalla de Exatlón.

La competencia se fue tornando muy pareja y los nervios y el cansancio se hicieron presentes en los atletas que no bajaron en nivel en ningún momento.

El desempate en el marcador cuando estaba en 5 puntos para cada equipo ocurrió entre Dan Noyola y Mau Wow, siendo el azul quien se llevó el punto.

Después de esto, los Héroes siguieron manteniendo el dominio de la competencia hasta que Mati Álvarez volvió a emparejarla en 7 puntos para cada escuadra.

Hasta este momento nada estaba definido y el premio seguía en el aire, por lo que Héroes y Titanes redoblaron esfuerzos con miras de imponerse ante el equipo contrario.

Pese a los esfuerzos de los Titanes, los Héroes marcaron su poderío una vez más al culminar la competencia como los ganadores de la Batalla Colosal en un duelo de relevos, con lo que podrán salir de las tierras de Exatlón.

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