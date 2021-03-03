MasterChef México: Así fue el casting de nuestra querida Itzel Paniagua en la cocina más famosa del país.

Itzel Paniagua se ha convirtió en una de las finalistas de MasterChef México, pero para lograrlo abrió su corazón y talento en el video que haría para ser aspirante a estar en la cocina más famosa de México.

La cocinera mexicana dijo que se dedica a la administración de instituciones, es originaria de la Ciudad de México y siempre ha vivido en ella. Confesó que desde hace unas temporadas tenía el gusanito de poder participar, pero por distintas circunstancias personales no había podido.

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Paniagua reveló que su familia es su todo, que tiene un gran amor por su país y un sentido de responsabilidad social, por eso buscaba aportar un granito de arena; además, dijo ser una persona que gusta de reunirse con amigos y con gente que quiere.

Es una oportunidad grande para demostrarme a mí misma que si se cocinar, no solo en la parte administrativa se hacer las cosas, capacito a restaurantes, personal, doy una clase a nivel licenciatura, soy maestra también, me gusta la docencia, es transmitir un poco de lo que la vida me ha dado

Itzel Paniagua quiere tener su propio programa de televisión

La rubia chef dijo que su sueño es tener su programa de cocina e incluso tenía el proyecto de dar clases en su casa, pero se vino la pandemia y ya no pudo hacerlo realidad.

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En la parte culinaria, Itzel presentó dos platos sencillos que no faltan en la cocina mexicana: sopa de pasta y tostadas de tinga de pollo, pero muy en su estilo personal que más adelante la llevarían a la gran final de MasterChef.