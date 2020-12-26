Daniel Corral habla sobre la polémica pelea de Pato Araujo y Keno Martell en Exatlón: Titanes vs. Héroes.

Daniel Corral, participante de la primera edición de Exatlón, se sinceró para sus 170 mil suscriptores de Youtube y compartió su opinión sobre la reciente pelea entre Pato Araujo y Keno Martell.

El gimnasta artístico abrió su corazón y expresó que tanto ‘Capitán Araujo’ como ‘PlayMaker’ perdieron el control durante el juego Exaball de Exatlón: Titanes vs. Héroes.

Mucha gente estaba muy clavada con los últimos acontecimientos en Exatlón; la pelea entre los dos participantes de los equipos rojo y azul. Mucha gente se clava en las cosas que pasan ahí en el programa…

Respecto a lo que sucedió en la pelea, no hay lado bueno, fue un acontecimiento desafortunado e inaceptable para ser sincero. Ellos como deportistas profesionales tienen que saber controlar su cuerpo, su mente y sus emociones…

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El atleta olímpico expresó que ninguno de los atletas involucrados en la pelea se mantuvo al nivel de un deportista profesional:

Más que nada, lo que caracteriza a un deportista profesional de alto nivel, es la capacidad de manejar todas las situaciones. Somos seres humanos y de repente podemos perder la cabeza; ellos perdieron el control de ellos mismos. Hubo un desequilibrio y lo que sucedió no fue lo mejor

Por otra parte, Daniel invitó a la audiencia a no engancharse con la pelea entre los participantes, pues ambos son seres humanos que cometen errores:

No hay que ser duros con ellos; todos somos seres humanos y tenemos momentos en que perdemos el control. Debemos reconocer que estuvo mal, aprender de ello y dejar el orgullo a un lado

Ninguno de ellos se pidió disculpas directamente. En su diálogo no vi una disculpa directa a la persona que agredieron; solo reconocieron que estuvo mal. Se tiene que superar esa barrera y decir: ‘Tuvimos nuestros problemas, pero lo siento mucho’

El atleta, de 30 años, confesó que en Exatlón se viven todo tipo de emociones encontradas, pues los atletas están lejos de casa y sin ver a su familia:

No estoy tratando de justificarlos, pero quiero que entiendan que es lo que pasa ahí. Estando ahí te vuelves muy sensible, por eso digo que no se claven…

Yo pensé que ellos iban a ser expulsados inmediatamente. Lo importante es que ya se disculparon y hay que seguir adelante

“Somos seres humanos y todos tenemos fallas”, concluyó el gimnasta, quien obtuvo el segundo lugar en la primera edición del programa más demandante de la televisión.

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