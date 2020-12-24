Descubre quién es el último refuerzo de Titanes que llega el próximo domingo a las tierras de Exatlón.

Las tierras de Exatlón: Titanes vs. Héroes se preparan para recibir una nueva energía el próximo domingo. No te pierdas al integrante que promete inundar de poder, solidaridad y mucha fuerza al equipo rojo.

Y es que, los Titanes, recientemente se llenaron de alegría con el regreso de Pamela Verdirame y Mauricio López, momento que subió los ánimos en todo el equipo.

Sin embargo, un nuevo refuerzo se encuentra listo para demostrar sus habilidades deportivas en las calurosas tierras de República Dominicana. ¿Quién será el último atleta que acompañe a los Titanes en esta inigualable aventura? Descúbrelo el próximo domingo en punto de las 8:00pm por Azteca UNO.

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Disfruta de una inolvidable Batalla Colosal

Por si fuera poco, los atletas de Exatlón están a punto de vivir una batalla colosal como nunca se había visto. Y es que, la máxima autoridad, Antonio Rosique, pondrá en juego un viaje a Río de Janeiro para cada integrante del equipo ganador.

Así que, no te pierdas a Titanes y Héroes competir en la próxima contienda, pues se enfrentarán cara a cara en un trepidante duelo que sacará lo mejor de cada uno.

Primera batalla por la supervivencia

Las tierras de Exatlón reclaman a un atleta y los participantes se encuentran listos para batirse en la primera batalla por la supervivencia, donde un concursante quedará fuera de esta aventura.

Los equipos rojo y azul se preparan para regalarnos un impresionante duelo que pondrá a prueba sus sentidos en esta cuarta y demandante edición del show de entretenimiento.

No te pierdas este domingo un programa lleno de adrenalina, emoción y muchas aventuras encontradas. Únete a las cardíacas batallas de Exatlón: Titanes vs. Héroes a las 8:00pm por Azteca UNO.

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