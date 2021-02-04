Las FOTOS más sensuales en Instagram de Emmanuel Palomares, el exnovio de la actriz rusa Irina Baeva.

Miles de mujeres en redes sociales le cuestionan a Irina Baeva, cómo pudo dejar ir a Emmanuel Palomares, quien con sus sensuales fotos demuestra que no tiene nada que envidiarle al físico del actual prometido de la actriz, Gabriel Soto.

El actor de 30 años nació en Venezuela, saltó a la fama luego de su participación en una popular telenovela en el 2016 y luego de eso consiguió avanzar en su carrera en varios proyectos televisivos más.

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Pese a sus dotes actorales, el sudamericano constantemente comparte en sus redes sociales fotos muy sensuales, presumiendo sus marcados abdominales y su musculoso y bien definido torso al desnudo.

De acuerdo a sus perfiles en redes sociales, a Palomares le gusta mostrar algunas de sus sesiones de ejercicio y sus paseos de la playa, donde disfruta de pasar mucho tiempo.

Emmanuel Palomares y su rompimiento con Irina Baeva

Fue el actor quien decidió dar por terminado su noviazgo con la rusa porque en su momento, consideró que descuidó su relación y comprendió que después de casi tres años juntos era momento de seguir creciendo cada uno por caminos separados.

Emmanuel Palomares también dijo que “no cambiaría nada de su pasado”, y que siempre le deseará a Irina Baeva lo mejor porque hubo mucho amor y respeto entre ellos y siempre tendrá muy bonitos recuerdos.

Por su parte, Irina Baeva también confesó que amó mucho al actor y que tal vez fue ella quien no le ponía la atencion que se merecía, pero al terminar ese noviazgo se sintió muy sola.

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