Del amor al odio: Así fue el paso de Erubiel Sosa por MasterChef, la cocina más famosa de México.

Erubiel Sosa pasó de sus problemas con la falta de organización e higiene a la hora de cocinar, a ser uno de los tres grandes finalistas de MasterChef con platillos que han cautivado a los jueces.

El 'Panda' como lo llaman cariñosamente, es uno de los participantes que más polémica ha causado también por su actitud dentro de los primeros episodios de la competencia, pues alguna vez en el reto por equipos, habló de los defectos de su capitana, lo que generó una molestia entre sus compañeros, quienes deseaban que fuera uno de los eliminados.

Después, en algún otro capítulo, cuando estuvo como invitado de honor el chef de la realeza Fernando Stovell, Erubiel fue criticado por chuparse los dedos y volverlos a introducir dentro de los platillos que les ofrece a los chefs y por la desorganización de su estación.

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La evolución de Erubiel Sosa en MasterChef

Sin embargo, Erubiel logró superar las críticas y los retos impuestos por los chefs en cada uno de los programas, mejoró su higiene, la presentación de sus platos y hasta se mantuvo al margen de conflictos. El cocinero comenzó a conquistar una y otra vez el paladar de los jueces con sus creaciones.

Así, de manera sorpresiva. el originario del estado de Veracruz que se desempeñaba como perito de tránsito comenzó a asegurar su permanencia en la cocina más famosa de México, hasta llegar a la gran final que disputará con las talentosas Adriana e Itzel.

Sosa tiene una pasión por la cocina que nació a muy temprana edad y por influencia de su abuela de quién logró heredar ese sazón nato, su papá fue quien lo alentó a inscribirse en esta octava temporada de MasterChef y logró ganarse un lugar dentro de los 20 seleccionados al concurso.

Erubiel audicionó para anteiores ediciones de MasterChef, pero fue rechazado, por lo que aseguró que no lo volvería a intentar, pero al ser alentado por su familia y amigos, en esta octava temporada de MasterChef logró ganarse un lugar dentro de los 20 seleccionados para participar en el reality.

El 'Panda' está listo para sorprender con sus platos en la gran final de MasterChef con un gran cambio en su actitud y sobre todo en su higiene para cocinar. Actualmente, es el favorito para ganar la competencia en la cocina más famosa de México.

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