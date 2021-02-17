Conoce la forma en que empezó la gran amistad entre los participantes de Exatlón, Adrián Medrano y Dan Noyola.

Exatlón México es uno de los realitys que nos ha mostrado a grandes personalidades en el mundo de los deportes, quienes ostentan un gran corazón y habilidad para superar cada uno de los demandantes circuitos.

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Aunque es un reality que se dedica a exponer las habilidades físicas y mentales de las personas, también nos da a conocer el gran vínculo que se forma entre ellos al convivir las 24 horas del día, tal y como ha sucedió entre Adrián Medrano y Dan Noyola.

Daniel Castillo Noyola es integrante del equipo de Héroes, al cual le ha contribuido de la mejor forma ganar constantemente y dar buenos resultados; además, recientemente dedicó una de las medallas ganadas a su buen amigo Adrián Medrano.

Esta amistad comenzó a inicios de octubre de 2020, al grado que todo el público de Exatlón: Titanes vs Héroes no tardaron mucho tiempo en reaccionar y destacar este vínculo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el exintegrante de Exatlón y también paracaidista profesional ha compartido varias fotografías en las cuales aparece con Dan Noyola, acompañándose de un gran mensaje de amistad, ya que lo considera parte de su familia.

Hay que recordar que Adrián Medrano dejó la competencia a finales del año pasado, pero esto no ha sido impedimento para que estos amigos continúen en comunicación constante y haciendo que su relación sea cada día más fuerte.

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Actualmente, Dan Noyola es uno de los participantes más fuertes de Exatlón: Titanes vs Héroes, quien se ha logrado adaptar a los circuitos, pues posee una gran habilidad y destreza, siendo uno de los favoritos de los millones de fans para llegar a la gran final del reality.

