Las razones por las cuales Mati Álvarez y Heliud Pulido fueron los ganadores de las medallas del público.

Los seguidores de Exatlón México votaron para entregar a los atletas dos nuevas medallas que les servirán para usarlas en los duelos de eliminación del reality deportivo. Mati Álvarez y Heliud Pulido arrasaron con los votos, ya que son los favoritos del público.

La preferencia por estos dos atletas ha sido muy marcada desde tiempo atrás, pues los seguidores de Exatlón México participaron en una primera votación para entregar dos medallas y Mati Álvarez y Heliud Pulido, se llevaron la preferencia de la audiencia.

Con la segunda votación, los espectadores dejaron claro que Mati Álvarez y Heliud Pulido son sus favoritos y que evidentemente los quieren ver en la final del reality de Azteca UNO.

Mati Álvarez y Heliud Pulido se ganan la empatía de sus fans

Heliud se ganó el apoyo del público, luego de que estuviera pasando por momentos difíciles, y es que abrió su corazón y rompió en llanto al expresarle a sus compañeros que sentía que serían sus últimos días en el reality.

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Por si lo anterior fuera poco, Heliud Pulido fue ingresado al hospital por problemas estomacales y el atleta confesó que se sentía muy solo por estar lejos de su familia durante tantos meses. Además, en semanas anteriores, el atleta tuvo una lesión pues sufrió la ruptura del meñisco.

Por su parte, Mati Álvarez se ha mostrado muy desconsolada cuando no logra ganar y con ello demostró sus sentimientos, los cuales no da a conocer de manera usual.

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Por recordar alguna ocasión, la atleta se mostró muy sensible cuando estaba en juego un viaje a Punta Cana, en donde Titanes y Héroes tendrían la oportunidad de vivir una experiencia interesante durante su viaje al hotel.