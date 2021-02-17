Las polémicas palabras de Mati Álvarez de cara a la recta final de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Mati Álvarez, campeona de la tercera temporada de Exatlón México, se sinceró con sus compañeros de competencia luego de que les dedicó unas emotivas palabras donde les pidió disfrutar mucho de esta etapa final; sin embargo, la polémica no quedó de lado.

Y es que Javi Márquez y Heliud Pulido, hicieron gestos de sorpresa ante las declaraciones de su compañera, pues para muchos presumió que ella llegará a la instancia final.

Hay que disfrutar las últimas semanas que quedan, disfrutar a nuestros compañeros porque lamentablemente se van empezar a ir todos, disfrutar lo que queda y echarle todas las ganas porque ya no falta nada

'Terminator' es una de las participantes favoritas de los seguidores de Exatlón México y también se perfila como una posible finalista debido a su gran desempeño, ya que es la líder de la tabla general de efectividad.

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A Mati Álvarez la inspira su familia

Para Mati muy importante la familia, sobre todo su mamá, a quien ha mencionado en varias ocasiones en la competencia del Exatlón y constantemente sube fotos con ella en las redes sociales.

Otra de las motivaciones de Mati Álvarez es su novia Irene Sampedro con quien ya tiene varios años de relación.

La historia de amor entre Mati Álvarez de Exatlón México e Irene Sampedro inició cen Barcelona y después ambas demostraron su amor por las playas más románticas de México.

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Irene Sampedro se ha convertido en la fan número uno de Mati Álvarez en Exatlón México, pues la atleta lleva 25 semanas dentro del reality en esta cuarta temporada.

Si bien han estado separadas por la participación de la mexicana en el reality show, lo cierto es que aprovechan los momentos juntas, los cuales los comparten a través de sus fotografías en Instagram.

