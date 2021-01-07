Exatlón: Atletas azules y rojos celebran el Día de Reyes con tiernos recuerdos de su infancia. (VIDEO)

Héroes y Titanes no pudieron dejar de recordar el Día de Reyes y contaron algunas de sus memorias de su infancia sobre los Reyes Magos y los regalos que recibieron de ellos.

En el programa de este miércoles 6 de enero, los atletas se pusieron melancólicos y recordaron como pasaban esta celebración junto a su familia.

El primero en contar su experiencia fue Javier Márquez, quien lamentó no poder estar con su hija en este día.

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“Hoy es un día especial, se festeja reyes, es el Día de Reyes, yo generalmente lo festejo con mi familia, sobre todo con mis papás hemos tenido esa tradición. Me hubiese gustado también haberlo pasado en mi casa, con mi familia, Abi ahorita está creciendo y siento que son cositas que ahorita ya se le pueden explicar, la extraño mucho y me gustaría ver su reacción del saber que también hay Reyes Magos”, aseguró.

Por su parte, Mau López afirmó que el Día de Reyes es de las fechas que más le gustaban de niño. “De chiquito, de las fechas que más me gustaban eran cuando llegaba Santa Claus y los Reyes Magos”, dijo el atleta de Titanes.

Asimismo, recordó que el Día de Reyes lo pasaba con sus hermanos. “Tengo muy buenos recuerdos de pararme temprano, teníamos la regla con mis hermanos de que, si alguien se paraba temprano, tenía que levantar a los demás y no podía abrir los regalos”, expresó Mau.

En tanto, Mati Álvarez recordó como pasaba esta fecha con su hermano gemelo.

“Tengo un hermano que somos gemelos, él es dos minutos más grande que yo, y entre los dos era competencia de ver quién habría primero los regalos y ver qué regalos nos traían a los dos”, rememoró Terminator.

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