Exatlón: Doris del Moral pierde el reto de eliminación ante Evelyn Guijarro y se despide de los Héroes.

Los atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes tienen el objetivo de llegar a la cumbre del reality y asegurar un lugar en la gran final.

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En la semana 27, la primera misión para los Héroes era lograr vencer en el Duelo por la Supervivencia y forzar a una eliminatoria cruzada, ya que Doris del Moral se encontraba en el Duelo por la Eliminación, luego de que el jueves pasado los azules perdieron la primera parte por un marcador sumamente abultado.

Con el objetivo de llegar a los diez puntos antes que Titanes, los Héroes salieron al circuito y tomaron ventaja en el primer duelo de la mano de Javier Márquez, quien venció a Aristeo Cázares.

Luego de seis rondas, Doris del Moral logró acercar a su equipo al vencer al Zudikey, dejando el marcador 4-3.

Al final, los Titanes lograron su objetivo, estar juntos una semana más, luego de que Aristeo logrará vencer a ‘Big papi’ dejando el marcador con un 10-7 definitivo, obligando a que el Duelo de Eliminación sea solamente entre Héroes. Evelyn Guijarro, fue la integrante del equipo que tuvo que demostrar que mecería llegar a la final.

Duelo de Eliminación.

Con siete vidas cada una, ambas salieron a defender su lugar en Exatlón: Titanes vs Héroes. Siendo la primera en tomar ventaja Doris del Moral. Fue hasta la cuarta ronda que Evelyn logró quitarle una vida a la tabasqueña poniendo el marcador 4-6.

En un duelo de alto rendimiento, Doris del Moral tuvo que hacer uso de sus dos medallas para obtener dos vidas extras, misma situación que tuvo que implementar Evelyn Guijarro con su única presea dorada, al final ambas llegaron a la ronda 16, para definir a la ganadora.

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Evelyn Guijarro fue la vencedora del Duelo de Eliminación, mientras que Doris entregó todo; sin embargo, es la última eliminada de Exatlón: Titanes vs Héroes.

