Exatlón: Héroes explotan por ir a reto de eliminación y señalan el pésimo nivel de las atletas de Titanes.

Luego de una semana llena de altibajos, los Héroes perdieron el segundo Duelo por la Supervivencia, lo que significa que por segunda semana consecutiva uno de sus integrantes quedará fuera de la competencia.

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Esta situación ha causado un gran enojo y molestia entre ellos mismos, ya que notaron que a pesar del bajo rendimiento de los Titanes, ellos no pudieron evitar tener dos integrantes en el Duelo de Eliminación.

Creo que ahora para mi fue un día de alguna manera malo, salí a la competencia extremadamente enfocada y yo sabía que eso a mí no me funciona, no sé por qué lo volví a hacer. Me funciona más divertirme, disfrutar el circuito, reírme, festejar y ahora en este juego no lo sentí así. Sinceramente me sentía muy presionada, porque verdaderamente quería ganar este duelo, no tanto por ganar, sino porque no me quería enfrentar a una de mi equipo

La frustración y el dolor de no tener una eliminatoria con miembros de ambos equipos fue un duro golpe para todos los integrantes de los Héroes, sobre todo para Javier Márquez y Evelyn Guijarro, esta última quien tendrá que defender su lugar en Exatlón: Titanes vs Héroes.

No se consiguió irnos al duelo cruzado, la verdad sí me duele bastante, porque tuvimos como quien dice dos oportunidades y no se logró. -Me da coraje que perdamos esta eliminación y que tengan que pelear una de ustedes dos y, al fin de cuentas, se vaya una de ustedes dos. Del otro lado, hablando a nivel no merecen ustedes salir de la competencia, ellas dieron puntos, ustedes están dando puntos todos los días y una de ustedes es la que se va. Yo creo que ustedes dos merecen estar en las últimas semanas

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Sin embargo, Casandra fue muy contundente al decir que sus compañeras son mucho mejores que las Titanes.