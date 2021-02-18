Exatlón: Christian Anguiano vence a Casandra Ascensio y se queda con el auto de lujo en la Batalla Colosal.

Una semana llena de emociones se está viviendo en Exatlón: Titanes vs Héroes, entre ellas, las nuevas reglas que llegaron a la cancha del Exaball.

Te puede interesar: Las polémicas palabras de Mati Álvarez de cara a la recta final de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Con gran actuación de Javier Márquez y Pascal Nadaud, los Heroes se impusieron de forma contundente en el primer set a sus adversarios.

Para el segundo set, los Titanes usaron la experiencia de Pato Araujo para remontar el marcador; sin embargo, no fue suficiente, pues los azules redondearon su participación con otra victoria, la cual les dio un premio que podrán canjear en la Exastore.

Premio de lujo

En la Batalla Colosal más esperada de la cuarta temporada, llegó el momento en que los atletas se disputaran un automóvil deportivo cero kilómetros.

Ninguno de los dos equipos logró sacar una ventaja clara; sin embargo, los azules fueron los grandes vencedores para posteriormente disputarse entre ellos el lujoso automóvil.

En una sola oportunidad, los hombres azules se enfrentaron entre ellos para definir quien llegaba a la final contra la mejor mujer. Los primeros eliminados fueron Dan Loyola y Javier Márquez. Por su parte, Christian Aguiano hizo lo propio con Pascal Nadaud para estar en la final.

En el duelo de las mujeres todas tenían dos vidas. Después de una serie de enfrentamientos, Casandra Ascencio fue la ganadora al no perder ninguna de sus vidas.

También te puede interesar: Conoce la forma en que empezó la gran amistad entre los participantes de Exatlón, Adrián Medrano y Dan Noyola.

En la final, la pareja de enamorados formada por Casandra y Christian, se enfrentaron a vencer en dos de tres oportunidades para poder llevarse un deportivo a casa. El primero en tomar ventaja fue el soldado mexicano, quien se impuso también en la segunda ronda para llevarse el ansiado premio.

