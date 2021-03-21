Exatlón: Dan Loyola fue víctima de una broma en el hospital misma que quedó grabada para el recuerdo.

Uno de los más grandes atletas de México, Dan Noyola dejó una gran marca en el mejor reality deportivo, Exatlón: Titanes vs Héroes, pues hay que recordar que era uno de los principales candidatos para coronarse como el triunfador para esta temporada.

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Sin embargo, una fuerte lesión que se ocasionó cuando competía con Pato Araujo, le arrebató de las manos esta posibilidad de vivir y sentir la experiencia de la final del Exatlón:Titanes vs Héroes.

Tras su salida de los circuitos más impresionantes, Dan Loyola tuvo que ser internado para que le revisaran la herida que se ocasionó en la cara, ya que fue bastante aparatosa, y que le ocasionó estar tirado en el piso con mucha sangre en la cara.

Con Dan Noyola en recuperación tras la operación de nariz a la que fue sometido, el atleta recibió una sorpresa por parte de sus excompañeros Pascal Nadaud y Keno Martel que estaban con él.

Hechos que lograron conmover a nuestro héroe Dan Loyola, pues a través de las redes sociales compartió la visita, donde mostró que sus amigos le llevaron flores para levantarle el ánimo en estos momentos difíciles.

Tras este gran detalle de los atletas, varios usuarios no dudaron y lanzaron una pequeña broma al ciclista. Con la propia fotografía que compartió Dan Noyola un usuario agregó la leyenda it's a girl, frase que se utiliza cuando una mujer está embarazada.

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Con esto dio a entender que la foto parecía la que se toman los familiares al ir a visitar a una madre recién aliviada, una broma que el propio Dan Loyola tomó con mucho humor y de muy buena forma.

