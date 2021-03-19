Exatlón: Carolina Mendoza lanza serie de mensajes que podrían confirmar ruptura con Aristeo Cázares.

Exatlón: Titanes vs Héroes nos regaló maravillosos momentos a lo largo de esta cuarta temporada. Y es que, tus atletas favoritos vivieron trepidantes batallas, emociones extremas y uno que otro momento amoroso.

Sin embargo, un momento acaparó los reflectores del reality show más demandante de la televisión. Nos referimos a la fugaz historia de amor entre Aristeo Cázares y Carolina Mendoza, quienes se dejaron ver muy cariñosos durante la edición más cardíaca del programa conducido por Antonio Rosique.

En su momento, el ‘Aguileón’ se dejó ver muy amoroso con la clavadista olímpica, pues ambos platicaron muy cerquita en las comodidades de la Fortaleza y en las adversidades del Campamento.

Y, aunque Caro Mendoza abandonó la competencia tras batirse en cardiaco duelo, Aristeo continuó recordando a su compañera con algunas muestras de amor que pasaron a la historia de Exatlón.

Y es que el practicante de parkour portó con orgullo una sudadera rosa que le regaló ‘Sunshine’. En múltiples ocasiones, Aris también dedicó sus puntos y victorias a la guapísima capitalina de 23 años.

Mucho se habló del presunto romance entre estos dos atletas. Fue en nuestro programa Venga la Alegría, donde en su momento, Caro confesó su gusto por el ganador de la tercera temporada de Exatlón.

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Carolina Mendoza desata polémica tras lanzar misteriosos mensajes

Tal parece que Aristeo Cázares y Carolina Mendoza decidieron quedarse con el recuerdo de una bonita amistad.

Y es que la famosa clavadista se manifestó en Twitter con misteriosos mensajes que podrían tener dedicación al querido hermano de Ernesto Cázares.

“Ya me cansé de solo ser un ‘por si acaso’ dile adiós a tu mejor opción”, escribió la clavadista en sus redes sociales desatando millones de preguntas por parte de los Exatlón Lovers.

Tal parece que la mexicana tenía muchas cosas que decir, pues escribió un segundo tweet que dejó al descubierto su tensa relación con Aristeo Cázares.

El amor a medias se a vuelto moderno — carolina (@caromsunshine_) March 18, 2021

Y, aunque no sabe si las indirectas de Carolina Mendoza están dedicadas al ‘Aguileón’, los internautas tienen claro que la clavadista tiene el corazón roto y atraviesa por una dolorosa ruptura.

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