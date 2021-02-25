Exatlón: Doris del Moral sella semana de ensueño y se lleva el segundo auto en la Batalla Colosal.

Las últimas semanas de Exatlón: Titanes vs Héroes están llenas de muchas emociones y premios que todos los atletas quieren ganar.

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Uno de ellos es el Juego por la Fama en donde todos quieren y buscar ganar, ya que los puntos valen al doble y tienen la oportunidad de acaparar todas las redes de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Con cambio de reglas, se enfrentaron todas las mujeres con un total de tres vidas cada una, donde la vencedora se enfrentará el día de mañana al ganador de la rama varonil.

El primer equipo en perder a dos de sus atletas fueron los Héroes con la salida de Doris del Moral y Casandra Ascencio. Mientras que las siguientes eliminadas fueron Zudikey Rodríguez y Jazmín Hernández. La última eliminada fue Carmelita Correa, quien resistió hasta el final.

Al duelo final llegaron Evelyn Guijarro con una vida y Mati Álvarez con dos, siendo la titán la ganadora, quien por fin tendrá la oportunidad de medir sus capacidades frente a un hombre.

Un premio sorprendente

Las emociones subieron de nivel en la Batalla Colosal, en donde nuevamente se encontraba un automóvil último modelo en disputa entre Héroes y Titanes.

Con un marcador sumamente cerrado y una gran polémica entre Pato Araujo y Zudikey Rodríguez, los Héroes fueron los vencedores para enfrentarse entre ellos por un carro cero kilómetros.

Con dos oportunidades, los hombres y las mujeres de los azules se enfrentaron entre ellos para definir quién es el mejor y enfrentarse en una final mixta. Los primeros en ser eliminados fueron Evelyn Guijarro y Dan Loyola.

Mientras que Doris del Moral y Christian Anguiano hicieron lo propio con Casandra Ascencio y Javi Márquez, para enfrentarse en una final inédita.

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En la final, Doris del Moral y Christian Anguiano, se enfrentaron a ganar dos de tres carreras para poder llevarse un cero kilómetros a casa. La primera en tomar ventaja fue la patinadora tabasqueña, quien logró ganar la segunda ronda y llevarse un premio sorprendente.

