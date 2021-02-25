Exatlón: Pato Araujo estalla por perder y hace llorar desconsoladamente a Zudikey Rodríguez. (VIDEO)

Las emociones se encuentran en el momento cumbre de Exatlón: Titanes vs Héroes, en donde los atletas quieren seguir sumando puntos y buscando ganar la mayor cantidad de premios, tanto de forma individual como por equipos.

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Por esa misma razón, la frustración llegó al conjunto de los Titanes, en donde la pareja conformada por Pato Araujo y Zudikey Rodríguez tuvo una fuerte discusión.

Todo sucedió en una de las rondas de la Batalla Colosal, cuando Pato Araujo cayó ante Dan Loyola, lo cual llevó al futbolista a sentirse molesto y triste.

El coraje y la impotencia de Capitan Araujo se notó cuando llegó a la banca de su equipo y fue cuestionado por su esposa.

¿Qué pasó, Pato?, ¿volteaste allá?

La situación se complicó en el momento que llegó Heliud Pulido a darle unos consejos y hacerle un pequeño reclamo sobre su compromiso con el equipo rojo en una de las competencias más importantes de esta demandante temporada.

De lo fuerte que tiraste se fue por abajo y tuvimos que ir a recoger. Hay que ser más fríos y comprometernos hay, más tranquilo

Todos los integrantes del equipo de los Titanes se dieron cuenta de la discusión entre Pato Araujo y Zudikey Rodríguez, por lo que se acercaron a consolar a la velocista, quien llegó a las lágrimas tras este complicado episodio.

-Oye ¿Pato está más tranquilo? – No. Ya está haciendo berrinche – Pero ¿Por qué está enojado? – Por todo, porque le pasan cosas en el circuito, porque perdió su punto, por todo. – Es que está cansado, todos estamos cansados. -Y cae todo en mí, tonterías. – Es un juego, luego nos tomamos las cosas muy a pecho todos

Momentos más tarde y ya más tranquilo, Pato Araujo se acercó a consolar a su esposa, quien estaba llorando.

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