Exatlón: Mati Álvarez ratifica su dominio y espera rival en los hombres para la final del Juego por la Fama.

La competencia no se detiene en las playas de Exatlón: Titanes vs Héroes, pues este miércoles las mujeres de ambos equipos tuvieron un gran desafío, mismo que llevará a la vencedora a una final mixta en el Juego por la Fama.

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Tuvimos la oportunidad de ver a todas las mujeres enfrentarse entre ellas, en donde cada punto valía doble para su cuenta personal; además, en caso de ganar mañana tendrá la atención de todas las redes sociales de Exatlón: Titanes vs Héroes por 21 horas para conectar con los millones de fans del reality de Azteca UNO.

En el primer enfrentamiento se vieron las caras Evelyn y Jazmín, siendo la integrante del equipo de los Héroes la triunfadora. La líder del equipo de azul, Casandra Ascencio, fue la primera eliminada al perder su tercera vida contra una de sus compañeras de equipo.

La segunda eliminada del Juego por la Fama fue Doris del Moral, quien también perdió su última vida contra su compañera de equipo Evelyn Guijarro, siendo la única representante de los Héroes que sobrevivía.

Por su parte, Mati Álvarez fue la encargada de eliminar a Zudikey Rodríguez, quien poco pudo hacer frente a la velocista poblana. En el siguiente duelo, Jazmín y Carmelita se enfrentaron ambas con una sola vida, siendo la ganadora la saltadora con garrocha.

En uno de los duelos más cerrados, Mati Álvarez fue la encargada de quitarle su primera vida a Evelyn Guijarro para colocarse ambas con dos. Por segunda ronda consecutiva, la integrante de los Héroes perdió su segunda vida frente a Carmelita Correa.

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La última eliminada antes de la gran final fue Carmelita, para que la final se disputará entre Mati Álvarez con dos vidas y Evelyn solo con una oportunidad. Al final la velocista logró imponerse y mañana va a enfrentar al ganador de los hombres en el Juego por la Fama.

