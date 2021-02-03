Exatlón: Las cajas de los enigmas se abrieron para los atletas de Titanes; se llevaron sorprendentes premios.

La adrenalina subió en las playas de Exatlón: Titanes vs Héroes, pues tus atletas favoritos enfrentaron grandes circuitos que pusieron a prueba su rendimiento físico.

Y es que, la semana número 23 de la competencia inició con toda la energía y entusiasmo de los equipos más famosos de la televisión.

Batalla por la medalla transferible

La noche dio inicio con una maravillosa batalla por la medalla transferible, pues las mujeres salieron a enfrentarse en un emocionante duelo que generó todo tipo de reacciones entre los fanáticos.

Las playas de República Dominicana se pintaron de azul, pues Casandra Ascencio y Doris del Moral se batieron en una sorprendente final que subió la temperatura.

‘MVP’ logró colgarse la medalla transferible tras una intensa batalla contra su compañera ‘Bulldozer’. Por si fuera poco, la basquetbolista dedicó la presea a la hermanita de su novio Christian Anguiano.

“Se la quiero dedicar a una niña que es la hermanita de ‘Yomi’. Quiero decirle que la recordamos todos los días y que la queremos mucho”, concluyó la famosa atleta del equipo azul.

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Así se vivió el emocionante Duelo de los Enigmas

Los atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes jugaron por tres valiosos premios que los motivaron a dejar el corazón en las playas de República Dominicana.

Y es que, el famoso Duelo de los Enigmas ofreció la oportunidad de ganar unos patines, una consola de videojuegos o 10 mil Exapoints canjeables por productos de la ExaStore.

La noche dio inicio con un trepidante duelo entre rojos y azules; sin embargo, Titanes logró llegar a los ocho puntos tras una increíble victoria de Aristeo Cázares.

Keno Martell logró mantener a los Héroes con vida, pues anotó el punto número ocho para la causa azul.

Finalmente, la competencia se definió en una sorprendente carrera de relevos. Por el equipo rojo corrieron Mati y Aristeo, mientras que en el equipo azul se batieron Casandra y Keno.

Tras una intensa batalla, Mati y Aristeo ganaron el Duelo de los Enigmas con ayuda de todo su equipo.

El momento de abrir las cajas llegó; Pato y Jazmín se ganaron los 10 mil Exapoints, Aristeo y Zudikey unos patines y los demás atletas se llevaron consolas de videojuegos.

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