Las FOTOS inéditas de Ernesto y Aristeo, los sorprendentes hermanos Cázares, campeones de Exatlón.

Ernesto y Aristeo Cázares se metieron en el corazón de todo México tras realizar una formidable participación en Exatlón. Y es que, los famosos hermanos, se dieron a conocer por sus múltiples valores como la humildad, la solidaridad y el trabajo en equipo.

Además, los atletas dejaron un gran récord durante las primeras temporadas del reality show, pues fueron acreedores de medallas, insignias y otros premios debido a su gran perseverancia en las arduas batallas de Exatlón.

El integrante del equipo azul fue quien comenzó a escribir la historia del programa más demandante de la televisión. Ernesto Cázares se coronó como el primer campeón de toda la historia del show de entretenimiento.

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‘El Campeón Más Querido De México’ tuvo a un gran ángel que le aportó muchos conocimientos sobre el ámbito deportivo. Nos referimos a su hermano mayor Aristeo Cázares, quien se convirtió en el maestro de vida del competidor azul.

Y es que, el integrante del equipo rojo, también demostró ser todo un haz en los deportes, pues se ganó el primer lugar durante la segunda temporada de Exatlón.

Así fue la infancia de los queridos hermanos Cázares

Desde muy pequeños, Ernesto y Aristeo presumieron una gran pasión por el deporte, pues practicaron gimnasia, parkour y otras actividades al aire libre.

Los participantes tuvieron una infancia feliz y plena desde las playas de su natal Veracruz, donde también vivieron momentos inolvidables junto a sus padres y su hermana Fernanda.

Recientemente, comenzaron a viralizarse algunas fotografías de los atletas, donde se les vio disfrutando de sus primeros años en su juventud.

Las admiradoras se llevaron una gran sorpresa, pues los hermanos Cázares crecieron con su característico carisma y buen parecido.

Desde muy temprana edad, los también amigos amigos se dejaron ver como un equipo sólido y leal ante las adversidades.

Fue el mismo Ernesto Cázares, quien trascendió que Aristeo se convirtió en su mentor de vida desde muy pequeñito. En su momento, el integrante de Héroes abrió su corazón para nuestro programa Venga la Alegría y dedicó bellas palabras a ‘Red Lion’.

Aristeo fue como mi mentor y como mi papá desde que era niño. Por eso yo lo admiro mucho. Toda su mentalidad me la pasó a mí. Sabemos ganar y sabemos perder, realmente el Exatlón es así

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