Exatlón: Héroes ratifican dominio sobre Titanes en la nueva e innovadora versión del Exaball.

Llegó el momento de uno de los juegos preferidos por los millones de fans de Exatlón: Titanes vs Héroes: Exaball.

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Con porterías y guardametas como los principales cambios en la dinámica, los atletas del reality de Azteca UNO saltaron a la cancha.

Un sorprendente tiro de larga distancia de Javi Márquez abrió el marcador a favor de los Héroes. Con cuatro minutos de tiempo corrido, Pascal Nadaud puso el segundo gol para su equipo. Tras varios minutos de ida y vuelta, Heliud Pulido logró acercar a su equipo con dos anotaciones para poner el marcador 4-2, faltando cuatro minutos en el reloj.

Javier Márquez se encargó de marcar seis goles, mientras que Pascal metió cuatro goles para los azules. En los Titanes, el hombre clave fue Heliud Pulido, quien marcó en cuatro ocasiones, pero poco pudo hacer para evitar que el marcador final del primer set fuera 10-5.

En el segundo episodio, los Titanes modificaron su estrategia para jugar de forma más organizada, mientras que los Héroes mantuvieron el mismo equipo que les dio resultados en el primer set.

Nuevamente, Javier Márquez y Pascal Nadud salieron inspirados a la arena para ser los encargados de marcar para los Héroes. Quien también tuvo una estupenda actuación en la portería fue Doris del Moral, quien en varias ocasiones evitó anotaciones de Heliud Pulido.

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Sin embargo, nuevamente no fue suficiente para los Titanes y los Héroes confirmaron su superioridad al imponerse 8-5 en el marcador final.

Mientras que la pulsera del jugador más valioso fue para Javier Márquez, quien fue el goleador del conjunto de los Héroes con 11 tantos.

